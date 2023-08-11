У Москві пролунали вибухи: небо над областю закрите

Вибухи у Москві. Фото: телеграм-канал "Baza"

У Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Зазначається, що його зняли на відео очевидці в районі Павловської Слободи.

Також у мережі з'явилися відео вибуху.

На ньому росіяни просять "допомоги у Бога".

Закритий повітряний простір

Раніше повідомлялося, що у авіавладі вирішили закрити повітряний простір над аеропортом Калуги. Також небо закрили над Внуково, там оголосили режим "Ковер".

"Повітряний простір над аеропортом Калуги, а також московським аеропортом Внуково закрито для безпеки польотів цивільних повітряних суден, пише РІА Новости з посиланням на представника авіавлади. Представник екстрених служб заявив агентству, що простір над аеропортом Калуги закрили через загрозу атаки безпілотників", — йдеться у повідомленні "Медуза — LIVE".

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За інформацією російського пропагандистського видання "РИА Новости", в аеропорту підтвердили обмеження на прийом та виліт літаків та заявили, що частину рейсів перенаправили в інші аеропорти.

"Як повідомляв телеграм-канал "Обережно, Москва", у ніч на 11 серпня аеропорт Внуково вже закривали через безпілотники в Калузькій області. Вильоти і прильоти призупиняли більш ніж на годину. Також, за неофіційними даними, режим "Ковер" у Внуково вводили 6 серпня і в ніч на 10 серпня", — писали раніше російські журналісти.

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Наразі обмеження на польоти у "Внуково" зняли, аеропорт продовжує працювати у звичному режимі, пишуть російські ЗМІ.

Що кажуть у мерії Москви

Своєю чергою мер Москви Сергій Собянін наголосив, що ППО начебто ліквідувала безпілотник.

"Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. У результаті роботи ППО його було ліквідовано. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці", — наголосив він.

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Нагадаємо, раніше російське Міноборони стверджувало, що у ніч проти 10 серпня Україна нібито намагалась обстріляти Севастополь у Криму безпілотниками. Там заявили, що російська ППО "знищила два БпЛА".