У Москві пролунали вибухи: небо над областю закрите
У Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Що відомо про вибухи у столиці РФ
Зазначається, що його зняли на відео очевидці в районі Павловської Слободи.
Також у мережі з'явилися відео вибуху.
На ньому росіяни просять "допомоги у Бога".
Закритий повітряний простір
Раніше повідомлялося, що у авіавладі вирішили закрити повітряний простір над аеропортом Калуги. Також небо закрили над Внуково, там оголосили режим "Ковер".
"Повітряний простір над аеропортом Калуги, а також московським аеропортом Внуково закрито для безпеки польотів цивільних повітряних суден, пише РІА Новости з посиланням на представника авіавлади. Представник екстрених служб заявив агентству, що простір над аеропортом Калуги закрили через загрозу атаки безпілотників", — йдеться у повідомленні "Медуза — LIVE".
За інформацією російського пропагандистського видання "РИА Новости", в аеропорту підтвердили обмеження на прийом та виліт літаків та заявили, що частину рейсів перенаправили в інші аеропорти.
"Як повідомляв телеграм-канал "Обережно, Москва", у ніч на 11 серпня аеропорт Внуково вже закривали через безпілотники в Калузькій області. Вильоти і прильоти призупиняли більш ніж на годину. Також, за неофіційними даними, режим "Ковер" у Внуково вводили 6 серпня і в ніч на 10 серпня", — писали раніше російські журналісти.
Наразі обмеження на польоти у "Внуково" зняли, аеропорт продовжує працювати у звичному режимі, пишуть російські ЗМІ.
Що кажуть у мерії Москви
Своєю чергою мер Москви Сергій Собянін наголосив, що ППО начебто ліквідувала безпілотник.
"Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. У результаті роботи ППО його було ліквідовано. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше російське Міноборони стверджувало, що у ніч проти 10 серпня Україна нібито намагалась обстріляти Севастополь у Криму безпілотниками. Там заявили, що російська ППО "знищила два БпЛА".