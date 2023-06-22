В Москве высказались о заявлении Зеленского об угрозе Запорожской АЭС

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков оперативно отреагировал на заявление украинского Президента о подготовке оккупантами теракта на Запорожской АЭС. В Кремле традиционно назвали все "ложью".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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В Кремле оперативно отреагировали на заявление Зеленского — спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "ложью" предупреждение Владимира Президента.

"Это очередная ложь. Вы знаете, как только были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Очень высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть", — цинично заявил Песков.

Что предшествовало

Несколькими часами ранее Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят теракт на Запорожской АЭС. Оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

"К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра", — подчеркнул Президент.

Напомним, ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".