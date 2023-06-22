Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Москві висловилися про заяву Зеленського щодо загрози Запорізькій АЕС arrow

У Москві висловилися про заяву Зеленського щодо загрози Запорізькій АЕС

22 червня 2023 13:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Москві висловилися про заяву Зеленського щодо загрози Запорізькій АЕС
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков оперативно відреагував на заяву українського Президента про підготовку окупантами теракту на Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно назвали все "брехнею".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Читайте також:

Реакція РФ про підготовку теракту на ЗАЕС

У Кремлі оперативно відреагували на заяву Зеленського — спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав "брехнею" попередження Володимира Президента. 

"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили — все, що хотіли бачити", — цинічно заявив Пєсков.

Що передувало

Декількома годинами раніше Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС. Окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації. 

"На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", — наголосив Президент.

Нагадаємо, раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB