У Москві висловилися про заяву Зеленського щодо загрози Запорізькій АЕС

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков оперативно відреагував на заяву українського Президента про підготовку окупантами теракту на Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно назвали все "брехнею".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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У Кремлі оперативно відреагували на заяву Зеленського — спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав "брехнею" попередження Володимира Президента.

"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили — все, що хотіли бачити", — цинічно заявив Пєсков.

Що передувало

Декількома годинами раніше Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС. Окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації.

"На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", — наголосив Президент.

Нагадаємо, раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми".