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"В Москве слишком много событий": в ГУР прокомментировали отпуск Кадырова

19 июля 2023 01:56
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Кадыров болен и взял отпуск: в ГУР рассказали подробности
Рамзан Кадыров. Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

У главы Чечни Рамзана Кадырова проблемы со здоровьем, которые пытаются решать. Он регулярно летает за границу, в частности с целью лечения. Однако официальный отпуск он взял из-за политической составляющей и многочисленных событий в Москве.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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"Кадыров жив, проблемы со здоровьем у него есть, их пытаются решать. Он регулярно летает за границу, в частности, с целью лечения. Сейчас Москва не обеспечивает весь спектр медицинских услуг российским випам. Поэтому они вынуждены ездить за границу туда, куда еще могут поехать", — сказал Юсов.

Однако, по словам спикера ГУР, отпуск Кадырова не совсем связан с его проблемами со здоровьем.

"Думаю, там есть определенная политическая составляющая. Так много событий в Москве происходит, что иногда лучше взять отпуск", — уточнил спикер ведомства.

Напомним, по словам спикера ГУР Андрея Юсова, на лечении также находится глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Есть данные, что он принимает витамины и капельницы, но не исключено, что это обострение онкологии.

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