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В МВД показали, как из-под завалов в Кривом Роге спасали полицейского

8 сентября 2023 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В МВД показали, как из-под завалов в Кривом Роге спасали полицейского
Поисково-спасательные работы в результате обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате удара по Кривому Рогу 8 сентября погиб один человек, известно, что это полицейский. Еще 44 пострадавших, среди них также есть правоохранители.

Об этом сообщили в МВД и поделились фото спасения полицейского.

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Как известно, 8 сентября, российские оккупанты ракетой ударили по Кривому Рогу. Российский обстрел повредил три административных здания и семь жилых домов, среди которых многоэтажка.

Спасательные службы до сих пор работают на месте попадания. Следовательно, они поделились фото спасения полицейского.

спасение полицейского в Кривом Роге
Поисково-спасательные работы в результате обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/mvs_ukraine
спасение полицейского в Кривом Роге
Поисково-спасательные работы в результате обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/mvs_ukraine

Также известно о смерти одного полицейского и 44 пострадавших. В пункте психологической помощи ГСЧС оказана помощь 68 лицам. Работы до сих пор продолжаются, на месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 8 сентября кафиры выпустили по Одесской области 20 ударных БпЛА типа "Шахед". Украинскому ПВО удалось уничтожить 16 дронов.

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