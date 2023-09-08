У МВС показали, як з-під завалів у Кривому Розі рятували поліцейського
Внаслідок удару по Кривому Розі 8 вересня загинула одна людина, відомо, що це поліцейський. Ще 44 — постраждалих, серед них також є правоохоронці.
Про це повідомили в МВС та поділилися фото порятунку поліцейського.
Порятунок поліцейського з-під завалів: фото
Як відомо, 8 вересня, російські окупанти ракетою вдарили по Кривого Рогу. Російський обстріл пошкодив три адміністративні будівлі та сім житлових будинків, серед яких — багатоповерхівка.
Рятувальні служби досі працюють на місці влучання. Відтак, вони поділилися фото порятунку поліцейського.
Також відомо про смерть одного поліцейського та 44 постраждалих. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам. Роботи ще досі тривають, на місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня окупанти випустили по Одеській області 20 ударних БпЛА типу "Шахед". Українській ППО вдалося знищити 16 дронів.