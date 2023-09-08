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У МВС показали, як з-під завалів у Кривому Розі рятували поліцейського

8 вересня 2023 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС показали, як з-під завалів у Кривому Розі рятували поліцейського
Пошуково-рятувальні роботи внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок удару по Кривому Розі 8 вересня загинула одна людина, відомо, що це поліцейський. Ще 44 — постраждалих, серед них також є правоохоронці.

Про це повідомили в МВС та поділилися фото порятунку поліцейського. 

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Порятунок поліцейського з-під завалів: фото

Як відомо, 8 вересня, російські окупанти ракетою вдарили по Кривого Рогу. Російський обстріл пошкодив три адміністративні будівлі та сім житлових будинків, серед яких — багатоповерхівка.

Рятувальні служби досі працюють на місці влучання. Відтак, вони поділилися фото порятунку поліцейського.

порятянок поліцейського у Кривому Розі
Пошуково-рятувальні роботи внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/mvs_ukraine
порятунок поліцейського у Кривому Розі
Пошуково-рятувальні роботи внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/mvs_ukraine

Також відомо про смерть одного поліцейського та 44 постраждалих. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам. Роботи ще досі тривають, на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня окупанти випустили по Одеській області 20 ударних БпЛА типу "Шахед". Українській ППО вдалося знищити 16 дронів.

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