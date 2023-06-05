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В МВД сообщили о результатах проверки укрытий в Украине

5 июня 2023 14:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В МВД сообщили о результатах проверки укрытий в Украине
Мужчина открывает укрытие. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На территории Украины проведено обследование 50195 убежищ, что составляет 79% от общего числа. Из них 4679 (или 9% от количества проверенных) были закрытыми, а 11644 (то есть 23% из осмотренных) — непригодными для использования.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Проверка укрытий в Украине

В Киеве закончена проверка 2156 убежищ, что насчитывает 48% от общего числа. Среди них 137 (или 6% от проверенных) оказались запертыми. Также, стоит упомянуть, что 804 укрытий (то есть 37% из всех проверенных) не подходят для эксплуатации.

Данная статистика касается состояния на начало июня 2023 года и отражает только те укрытия, которые прошли проверку.

 Отметим, что процентное соотношение указано от числа уже осмотренных объектов, а не от общего количества. Это важно учитывать при анализе представленных данных. 

Укрытия
Результаты проверки укрытий. Фото: МВД Украины
Укрытие
Результаты проверки укрытий. Фото: МВД Украины

Напомним, что 3 июня, суд избрал меры пресечения четырем лицам, задержанным в связи с гибелью людей возле укрытия в Деснянском районе Киева. За служебную халатность им грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Муж одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что будет отвечать за закрытые укрытия в столице мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

В понедельник, 5 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.

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