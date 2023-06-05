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У МВС повідомили про результати перевірки укриттів в Україні

5 червня 2023 14:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МВС повідомили про результати перевірки укриттів в Україні
Чоловік відкриває укриття. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На території України проведено обстеження 50 195 сховищ, що становить 79% від загальної кількості. З них 4679 (або 9% кількості перевірених) були закритими, а 11644 (тобто 23% з оглянутих) — непридатними до використання.

Про це повідомляє МВС України.

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Перевірка укриттів в Україні

У Києві закінчено перевірку 2156 укриттів, що налічує 48% від загальної кількості. Серед них 137 (або 6% перевірених) виявилися замкненими. Також варто згадати, що 804 укриттів (тобто 37% з усіх перевірених) не підходять для експлуатації.

Ця статистика стосується стану на початок червня 2023 року і відображає лише ті сховища, які пройшли перевірку.

Зазначимо, що відсоткове співвідношення зазначено від кількості вже оглянутих об'єктів, а чи не від загальної кількості. Це важливо враховувати під час аналізу поданих даних.

Укриття
Результати перевірки укриттів. Фото: МВС України
Укриття
Результати перевірки укриттів. Фото: МВС України

Нагадаємо, що 3 червня суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим у зв'язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі Києва. За службову недбалість їм загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.

Також ми писали, що в ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама та 33-річна жінка. Чоловік однієї із загиблих та мешканці району стверджують, що укриття, де хотіли втекти від обстрілу люди, було закрито.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці мер Києва, тобто Віталій Кличко.

У той же день, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони мають бути доступні у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

У понеділок, 5 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів. Утім, у задовільному стані зараз лише 63% цих столичних об'єктів.

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