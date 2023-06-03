В МВД рассказали, как проходит проверка укрытий в Украине

Проверка надлежащего состояния укрытий в Украине. Фото: t.me/mvs_ukraine

По состоянию на 3 июня правоохранители проверили более четырех тысяч укрытий по всей Украине. Закрытыми обнаружили более 250 бомбоубежищ.

Об этом сообщил руководитель МВД Игорь Клименко.

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Проверка укрытий в Украине

Клименко отметил, что закрытыми выявили 252 укрытия, еще 893 — непригодны для использования.

"Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", — отметил глава МВД.

Он добавил, что для проверки бомбоубежищ на территории Украины привлечены более 5 300 спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти. Такие проверки будут продолжаться и дальше.

Проверка надлежащего состояния укрытий в Украине. Фото: t.me/mvs_ukraine

Проверка надлежащего состояния укрытий в Украине. Фото: t.me/mvs_ukraine

Проверка надлежащего состояния укрытий в Украине. Фото: t.me/mvs_ukraine

Проверка надлежащего состояния укрытий в Украине. Фото: t.me/mvs_ukraine

Проверка надлежащего состояния укрытий в Украине. Фото: t.me/mvs_ukraine 1/5 _ 5

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Муж одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что будет отвечать за закрытые укрытия в столице мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.