У МВС розповіли, як проходить перевірка укриттів в Україні

Перевірка належного стану укриттів в Україні. Фото: t.me/mvs_ukraine

Станом на 3 червня правоохоронці перевірили понад чотири тисячі укриттів по всій Україні. Зачиненими виявили понад 250 бомбосховищ.

Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

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Перевірка укриттів в Україні

Клименка зазначив, що зачиненими виявили 252 укриття, ще 893 — непридатні для використання.

"Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", — зазначив глава МВС України.

Він додав, що для перевірки бомбосховищ на території України залучено понад 5 300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади. Такі перевірки триватимуть й надалі.

Перевірка належного стану укриттів в Україні. Фото: t.me/mvs_ukraine

Перевірка належного стану укриттів в Україні. Фото: t.me/mvs_ukraine

Перевірка належного стану укриттів в Україні. Фото: t.me/mvs_ukraine

Перевірка належного стану укриттів в Україні. Фото: t.me/mvs_ukraine

Перевірка належного стану укриттів в Україні. Фото: t.me/mvs_ukraine 1 / 5

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко.

У той же день, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.