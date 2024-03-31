В МИД Финляндии не исключают вероятность отправки иностранных войск в Украину

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Фото: Yle

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что не исключает возможность отправки иностранных войск в Украину. В то же время, по ее словам, пока такой потребности нет.

Об этом Валтонен сказала в интервью Financial Times.

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Отправление иностранных войск в Украину

Глава МИД Финляндии считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон правильно поступил, поскольку заставил Россию гадать, какими могут быть меры по поддержке Украины со стороны иностранных стран.

"Сейчас не пора отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", — сказала Валтонен.

Напомним, Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины. Однако ведение войск будет иметь нюанс.

Ранее французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО. Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.