У МЗС Фінляндії не виключають вірогідність відправлення іноземних військ в Україну

Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: Yle

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що не виключає можливість відправлення іноземних військ в Україну. Водночас за її словами, наразі такої потреби немає.

Про це Валтонен сказала в інтерв'ю Financial Times.

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Відправлення іноземних військ в Україну

Голова МЗС Фінляндії вважає, що президент Франції Емманюель Макрон правильно вчинив, оскільки змусив Росію гадати, якими можуть бути заходи з підтримки України з боку іноземних країн.

"Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати", — сказала Валтонен.

Нагадаємо, Макрон вчергове заявив, що французька армія буде введена на територію України. Проте ведення військ матиме нюанс.

Раніше французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО. Також деякі з цих неофіційних інформаторів є іноземними військовослужбовцями у відставці та добровільно вступили до лав ЗСУ.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.