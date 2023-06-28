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В МИД назвали новые суммы ущерба нанесенного Украине из-за вторжения РФ

28 июня 2023 22:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В МИД назвали новые суммы ущерба нанесенного Украине из-за вторжения РФ
Северная Салтовка в Харькове. Фото: ДОМ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия нанесла Украине ущерб в 400 миллиардов долларов из-за полномасштабного вторжения. Такие цифры известны сегодня.

Об этом сообщила директор Департамента экономической дипломатии МИД Украины, Спецпредставитель по вопросам гуманитарной и санкционной политики Александра Василенко.

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"На сегодняшний день процесс оценки ущерба, нанесенного Украине, продолжается. На сегодняшний день оценка составляет 400 миллиардов долларов. Но поскольку война, к сожалению, является динамичным процессом, разрушения происходят каждый день — эта оценка постоянно меняется и, к сожалению, в большую сторону. Поэтому говорить о каких-то финальных результатах оценки ущерба, я думаю, еще достаточно рано", — подчеркнула она.

По ее словам, в рамках Лондонской Конференции по восстановлению Украины было множество разговоров об использовании замороженных активов РФ, которыми можно компенсировать нанесенный ущерб.

Восстановление Украины

В прошлом месяце, послы фандрейзинговой платформы UNITED24, американская группа Imagine Dragons, презентовала клип на композицию Crushed, которую снимали в Украине. Цель релиза — поддержать направление "Восстановление Украины" UNITED24. Главным героем клипа стал 14-летний Саша из Николаевской области, чей дом разрушен в результате обстрелов окупантов. Теперь его жилье отстроят.

Напомним, в Херсонской области проходит восстановление населенных пунктов по принципу Build back better. Следовательно, украинский премьер Денис Шмигаль показал, как продолжается восстановление села Посад-Покровское.

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