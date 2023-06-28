У МЗС назвали нові суми збитків завданих Україні через вторгнення РФ

Північна Салтівка у Харкові. Фото: ДОМ

Росія завдала Україні збитків на 400 мільярдів доларів через повномасштабне вторгнення. Такі цифри відомі на сьогодні.

Про це повідомила директорка Департаменту економічної дипломатії МЗС України, Спецпредставниця з питань гуманітарної та санкційної політики Олександра Василенко.

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"На сьогодні процес оцінки збитків, завданих Україні, триває. На сьогодні оцінка складає 400 мільярдів доларів. Але оскільки війна, на жаль, є динамічним процесом, руйнування відбуваються кожного дня — ця оцінка постійно змінюється і, на жаль, в більшу сторону. Тому говорити про якісь фінальні результати оцінки збитків, я думаю, ще досить рано", — наголосила вона.

За її словами, в межах Лондонської Конференції з відновлення України було безліч розмов про використання заморожених активів РФ, якими можна компенсувати завдані збитки.

Відбудова України

Минулого місяця, амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, американський гурт Imagine Dragons, презентували кліп на композицію Crushed, який знімали в Україні. Мета релізу — підтримати напрям "Відбудова України" UNITED24. Головним героєм кліпу став 14-річний Сашко з Миколаївської області, чий будинок зруйнований внаслідок обстрілів окупантів. Тепер його житло відбудують.

Нагадаємо, на Херсонщині проходить відновлення населених пунктів за принципом Build back better. Відтак український премʼєр Денис Шмигаль показав, як триває відбудова села Посад-Покровське.