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В МИД прокомментировали приезд лидеров шести стран на парад в Москву

9 мая 2023 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МИД прокомментировали приезд лидеров шести стран на парад в Москву
Парад в Москве. Фото: Alexander Avilov/Moscow News Agency/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на участие лидеров шести стран в параде в Москве. Дипломаты подчеркнули, что это безнравственный и недружественный шаг Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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"Во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий. В ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле", — говорится в заявлении.

В МИД рассказали, что участникам парада продемонстрировали российскую военную технику, которая уже десятый год подряд участвует в войне против Украины.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который хвастается развязыванием войны в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", — отметили дипломаты.

Они отметили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. По словам дипломатов, они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе.

Напомним, в столице России Москве состоялся парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.

Также мы писали, что летная программа парада Победы на Красной площади в Москве и нескольких других городах России была отменена из-за погодных условий. Однако военный парад в общей сложности был проведен, и в нем приняли участие около 11 тысяч военнослужащих.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве ко Дню Победы. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин должен принимать "шагающих мертвых оккупантов", погибших на войне в Украине.

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