У МЗС прокоментували приїзд лідерів шести країн на парад в Москву

Парад у Москві. Фото: Alexander Avilov/Moscow News Agency/Handout via REUTERS

Міністерство закордонних справ України відреагувало на участь лідерів шести країн у параді в Москві. Дипломати наголосили, що це аморальний та недружній крок Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

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"Під час заходу президент Російської Федерації Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій. У ніч перед зібранням РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі", — йдеться в заяві.

У МЗС розповіли, що учасникам параду продемонстрували російську військову техніку, яка вже десятий рік поспіль бере участь у війні проти України.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", — наголосили дипломати.

Вони зазначили, що народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. За словами дипломатів, вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві.

Нагадаємо, в столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній, проти України.

Також ми писали, що льотна програма параду Перемоги на Червоній площі в Москві та в кількох інших містах Росії була скасована через погодні умови. Проте військовий парад загалом було проведено, і у ньому взяли участь близько 11 тисяч військовослужбовців.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував парад у Москві до Дня Перемоги. Він заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен приймати "крокуючих мертвих окупантів", які загинули на війні в Україні.