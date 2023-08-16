В ближайшие месяцы Украина не получит от союзников F-16: в чем причина

Истребитель F-16. Фото: Google

В ближайшие месяцы Украина не получит от партнеров истребители F-16. Скорее всего, это произойдет уже весной следующего года.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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По словам спикера спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, надеяться на то, что Украина получит этой осенью или зимой истребители, не стоит. Поэтому сейчас страна должна сосредоточиться на том, как себя будет защищать.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой. Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", — заметил Юрий Игнат.

Мы писали, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

Заметим, некоторые эксперты считают, что наличие истребителей F-16 у Украины не изменили бы ход боевых действий в войне против России. Более того, Украина может победить в контрнаступлении и без них.

Напомним, в Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Для этого в стране будет создан специальный региональный центр подготовки.