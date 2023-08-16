У найближчі місяці Україна не отримає від союзників F-16: у чому причина

Винищувач F-16. Фото: Google

У найближчі місяці Україна не отримає від партнерів винищувачі F-16. Найімовірніше, це відбудеться вже навесні наступного року.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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За словами речника речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, сподіватися на те, що Україна отримає цієї осені чи зими винищувачі, не варто. Тому зараз країна має зосередитися на тому, як себе захищатиме.

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", — зауважив Юрій Ігнат.

Ми писали, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.

Зауважимо, деякі експерти вважають, що наявність винищувачів F-16 в України не змінили б перебіг бойових дій у війні проти Росії. Щобільше, Україна може перемогти в контрнаступі й без них.

Нагадаємо, у Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Для цього у країні створять спеціальний регіональний центр підготовки.