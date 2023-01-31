Началась война и никто не знает, что делать — оккупанты о боеспособности российской армии

"У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных
Российские оккупанты все чаще жалуются на низкий уровень боеспособности в армии рф. В разговорах между собой они называют ее "картинно демонстративной".
Об этом свидетельствует перехваченный разговор, обнародованный Главным управлением разведки.
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Низкий уровень боеспособности армии рф
В разговоре слышно, что российские солдаты боятся, что во время наступления Вооруженных сил Украины их армия рухнет "как карточный дом".
"Я так и знал, что будет. Вот начнется что-то серьезное… и наша картинно-демонстративная армия упадет как карточный домик", — рассказывает один из оккупантов во время разговора с другом.
Он добавил, что военнослужащие армии россии не умеют воевать.
"Вот началась война, и никто не знает, что делать", — заявил оккупант.
Другой оккупант рассказал о способах уклонения от участия в полномасштабной войне против Украины, которыми пользуются представители старшего офицерского состава ВС рф.
"Сирия сейчас "кладбище" генералов. Там полковники на лейтенантских должностях", — сообщил он, добавив, что таким образом российские офицеры пытаются избежать войны в Украине.
Напомним, 30 января партизаны из Крыма взорвали автомобиль с двумя офицерами росгвардии. Отмечается, что правоохранители спешили в это время из Севастополя в Симферополь.