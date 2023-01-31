Почалась війна і ніхто не знає що робити — окупанти про боєздатність російської армії

Російські солдати бояться наступу ЗСУ

Російські окупанти все частіше скаржаться на низький рівень боєздатності в армії рф. У розмовах між собою вони називають її "картинно-демонстративною".

Про це свідчить перехоплена розмова, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Низький рівень боєздатності армії рф

У розмові чути, що російські солдати бояться, що під час наступу Збройних сил України їхня армія обвалиться "як картковий будинок".

"Я так і знав, що буде. Ось почнеться щось серйозне… і наша картинно-демонстративна армія впаде як картковий будиночок", — розповідає один із окупантів під час розмови з другом.

Він додав, що військовослужбовці армії рф не вміють воювати.

"Ось почалася війна, і ніхто не знає, що робити", — заявив окупант.

Інший окупант розповів про способи ухилення від участі в повномасштабній війні проти України, якими користуються представники старшого офіцерського складу ЗС рф.

"Сирія зараз "цвинтар" генералів. Там полковники на лейтенантських посадах", — повідомив він, додавши, що таким чином російські офіцери намагаються уникнути війни в Україні.

Нагадаємо, 30 січня партизани з Криму підірвали автівку з двома офіцерами росгвардії. Зазначається, що правоохоронці поспішали у цей час із Севастополя до Сімферополя.