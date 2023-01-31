Почалась війна і ніхто не знає що робити — окупанти про боєздатність російської армії

"У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових
Російські окупанти все частіше скаржаться на низький рівень боєздатності в армії рф. У розмовах між собою вони називають її "картинно-демонстративною".
Про це свідчить перехоплена розмова, яку оприлюднило Головне управління розвідки.
-
Стало відомо, скільки зерна вдалось експортувати за торік
-
США готує новий пакет військової допомоги Україні
-
Під Бахмутом загинув футболіст Руслан Курдас
-
Частина Одеси залишилася без водопостачання: де можна набрати воду
-
ЗСУ продовжують завдавати ударів по об'єктах, де перебувають росіяни: деталі
-
Звільнення України від російських окупантів може статися цього року, — Джонсон
-
Місячний календар стрижок на лютий 2023: два дні стануть фатальними — волосся перетвориться на солому
-
Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, — Генштаб
-
Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат
-
В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись
Низький рівень боєздатності армії рф
У розмові чути, що російські солдати бояться, що під час наступу Збройних сил України їхня армія обвалиться "як картковий будинок".
"Я так і знав, що буде. Ось почнеться щось серйозне… і наша картинно-демонстративна армія впаде як картковий будиночок", — розповідає один із окупантів під час розмови з другом.
Він додав, що військовослужбовці армії рф не вміють воювати.
"Ось почалася війна, і ніхто не знає, що робити", — заявив окупант.
Інший окупант розповів про способи ухилення від участі в повномасштабній війні проти України, якими користуються представники старшого офіцерського складу ЗС рф.
"Сирія зараз "цвинтар" генералів. Там полковники на лейтенантських посадах", — повідомив він, додавши, що таким чином російські офіцери намагаються уникнути війни в Україні.
Нагадаємо, 30 січня партизани з Криму підірвали автівку з двома офіцерами росгвардії. Зазначається, що правоохоронці поспішали у цей час із Севастополя до Сімферополя.