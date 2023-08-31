"У нас не такая большая армия": Данилов прокомментировал слухи о больших потерях ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность в том, что мировые СМИ ошибочно интерпретируют реальное положение на линии фронта. Он считает, что заявленные медиа данные о 70 тысячах погибших среди украинских военнослужащих являются преувеличением.

Об этом Данилов сообщил в интервью WELT.

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Данилов подтвердил, что такие числа просто не могут соответствовать реальному численному составу украинской армии. При этом Министерство обороны Украины ранее отметило, что официальные данные о потерях не раскрываются в интересах безопасности.

Информация, опубликованная в The New York Times о 70 тысячах погибших в результате конфликта с Россией, по мнению Данилова, не отражает действительности. Он считает, что международные корреспонденты могли не до конца осознать сложность обстановки.

Секретарь СНБО акцентировал внимание на том, что возможные потери, о которых говорят иностранные СМИ, не соответствуют фактическому численному составу украинской армии. Данилов выразил удивление перед лицом таких высоких оценок и призвал СМИ быть более ответственными в своих публикациях.

"Наша армия не столь велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не обладают точной информацией о ситуации в нашей стране", — сказал секретарь СНБО

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о планах военных относительно призыва. По его словам, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.

Кроме того, Данилов сказал, что реальное развитие событий на фронте зависит от многих факторов, включая ситуацию в России и других странах мира. Однако военным путем победить Украину РФ не удается, и она попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране.