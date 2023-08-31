"У нас не така велика армія": Данілов прокоментував чутки про великі втрати ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: facebook.com/rnbou

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що світові ЗМІ помилково інтерпретують реальне становище на лінії фронту. Він вважає, що заявлені медіа дані про 70 тисяч загиблих серед українських військовослужбовців є перебільшенням.

Про це Данілов повідомив в інтерв'ю WELT.

Читайте також:

Що сказав Данілов про втрати ЗСУ

Данілов підтвердив, що такі цифри просто не можуть відповідати реальному чисельному складу української армії. При цьому Міністерство оборони України наголосило, що офіційні дані про втрати не розкриваються в інтересах безпеки.

Інформація, опублікована в The New York Times, про 70 тисяч загиблих внаслідок конфлікту з Росією, на думку Данілова, не відображає дійсності. Він вважає, що міжнародні кореспонденти могли не до кінця усвідомити складність ситуації.

Секретар РНБО наголосив на тому, що можливі втрати, про які говорять іноземні ЗМІ, не відповідають фактичному чисельному складу української армії. Данилов висловив подив перед такими високими оцінками й закликав ЗМІ бути більш відповідальними у своїх публікаціях.

"Наша армія не така велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не мають точної інформації про ситуацію в нашій країні", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про плани військових щодо призову. За його словами, що два місяці реалізується новий затверджений план мобілізації.

Крім того, Данілов сказав, що реальний розвиток подій на фронті залежить від багатьох факторів, включаючи ситуацію в Росії та інших країнах світу. Проте військовим шляхом перемогти Україну РФ не вдається, і вона намагатиметься дестабілізувати внутрішню ситуацію в нашій країні.