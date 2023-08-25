Как будет дальше развиваться сценарий войны: прогнозы Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: google

Дальнейшее развитие событий на фронте зависит от многих факторов, включая ситуацию в России и других странах мира. Однако военным путем победить Украину РФ не удается, и она попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

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По словам Данилова, будущее войны и интенсивность боевых действий зависят от многих факторов, в частности ситуации в РФ и других странах мира.

"Дальнейшее развитие на фронте зависит от многих факторов. На сегодня я не думаю, что в мире есть человек, который может вам дать эти прогнозы. Еще раз подчеркиваю, прогнозы на войне — это не совсем корректная вещь. Это зависит от многих обстоятельств, это зависит от многих вещей, которые будут происходить, в том числе не только на России, но и в других странах мира. Потому что весь мир связан между собой. Это, я могу сказать, единая система координат", — рассказал секретарь СНБО.

Он сказал, что РФ могла бы давно "выдохнуться", если бы ей не помогал Иран и не снабжал бы ее дронами и военными запчастями.

"Единственное, хочу заметить, что Российская Федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план В. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться поколебать нашу страну", — подчеркнул Данилов.

Однако украинское руководство будет очень бдительным и не допустит этих дестабилизационных событий внутри страны, на которые так рассчитывает Россия с помощью медиаколлаборантов, которых в последнее время становится все больше и больше.

Напомним, недавно мы писали, что Главнокомандующий ВСУ заявил американским представителям, что ВСУ находятся на пороге прорыва в ходе контрнаступления. В свою очередь, в США считают, что для Украины еще не поздно добиться успеха.