В НАТО анонсировали новые объявления о поставках помощи для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

На встрече Совета Украина-НАТО в пятницу, 19 апреля, некоторые участники Альянса определились с конкретными обязательствами по дальнейшей военной поддержке Украины. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерийских снарядах калибра 155-мм, высокоточных дальнобойных средствах поражения и дронах.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, помимо потребности Украины в противовоздушной обороне, союзники обратили внимание на ряд других важных потребностей, включая артиллерийские снаряды калибра 155-мм, высокоточные дальнобойные средства поражения и дроны.

"Каждый член НАТО будет решать, что предоставить. Некоторые союзники сделали конкретные обязательства во время заседания и финализируют свои взносы, которые, как ожидается, будут вскоре объявлены", — отметил он.

Генсек НАТО также напомнил о недавних пакетах военной помощи от Дании и Нидерландов, прогрессе инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов, а также рассмотрении законопроекта о помощи Украине в Палате представителей США.

"Рассчитываю, что законопроект будет принят без дальнейших промедлений", — добавил Столтенберг.

Напомним, состоялось срочное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

Также канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.