У НАТО анонсували нові оголошення про постачання допомоги для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

На зустрічі Ради Україна-НАТО у п'ятницю, 19 квітня, деякі учасники Альянсу визначилися з конкретними зобов'язаннями щодо подальшої військової підтримки України. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерійські снаряди калібру 155-мм, високоточні далекобійні засоби ураження та дрони.

Про це на пресконференції за підсумками засідання в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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За словами Столтенберга, крім потреби України в протиповітряній обороні, союзники звернули увагу на ряд інших важливих потреб, включаючи артилерійські снаряди калібру 155-мм, високоточні далекобійні засоби ураження та дрони.

"Кожен член НАТО вирішуватиме, що надати. Деякі союзники зробили конкретні зобов’язання під час засідання та фіналізують свої внески, які, як очікується, будуть незабаром оголошені", — зазначив він.

Генсек НАТО також нагадав про нещодавні пакети військової допомоги від Данії та Нідерландів, прогрес ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів, а також розгляд законопроєкту про допомогу Україні в Палаті представників США.

"Розраховую, що законопроєкт буде ухвалений без подальших зволікань", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина активно шукає шість систем протиповітряної оборони Patriot. Він також підкреслив критичну потребу України в системах ППО.