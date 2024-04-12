В НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16

Пилоты возле самолета F-16. Иллюстративное фото: ВВС США

В странах-членах Североатлантического Альянса продолжаются учения украинских пилотов на истребителях F-16. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал основные проблемы подготовки.

Об этом он рассказал на слушаниях в Конгрессе США, передает Голос Америки.

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Каволи отметил, что украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители четвертого поколения.

"Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. В конце концов, для них это будет очень ценная вещь", — сказал он.

Главнокомандующий НАТО среди самых больших трудностей назвал знание английского языка. Поскольку все руководства, инструкции и кнопки написаны на английском языке — необходим соответствующий уровень для овладения ими.

"Кстати, это также международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг", — отметил Каволи.

Кроме того, не все прибывающие на тренировку пилоты имеют достаточную базовую подготовку для полетов. Поэтому вторым шагом является определение того, соответствует ли пилот этому требованию.

"Если человек уже является опытным пилотом, он переходит непосредственно на F-16. Это испытывает определенные трудности, потому что эти самолеты очень отличаются от тех, на которых они летали в украинских ВВС", — рассказал он.

В противном случае — человек проходит базовую летную подготовку. Есть несколько авиаторов, которые сейчас проходят ее в разных странах, после чего перейдут на F-16.

Еще одной проблемой является дефицит кадров, поскольку необходимо поддерживать уровень боевой активности внутри Украины.

"И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", — добавил Каволи.

Напомним, Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16 в рамках коалиции истребителей. Однако часть этих истребителей неисправна и для полетов подлежат только 12 самолетов.

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