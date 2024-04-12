У НАТО назвали основні проблеми підготовки українських пілотів на винищувачах F-16
В країнах-членах Північноатлантичного Альянсу тривають навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі назвав основні проблеми підготовки.
Про це він розповів на слуханнях в Конгресі США, передає Голос Америки.
Навчання українських пілотів на F-16
Каволі зауважив, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі четвертого покоління.
"Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Врешті, для них це буде надзвичайно цінна річ", — сказав він.
Головнокомандувач НАТО серед найбільших труднощів назвав знання англійської мови. Оскільки всі посібники, інструкції та кнопки написані англійською мовою — необхідний відповідний рівень для опановування ними.
"До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок", — зазначив Каволі.
Крім того, не всі пілоти, що прибувають на тренування, мають достатню базову підготовку для польотів. Тому другим кроком є визначення того, чи відповідає пілот цій вимозі.
"Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що ці літаки дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських ВПС", — розповів він.
В іншому випадку — особа проходить базову льотну підготовку. Є кілька авіаторів, які зараз проходять її в різних країнах, після чого перейдуть на F-16.
Ще однією проблемою є дефіцит кадрів, оскільки необхідно підтримувати належний рівень бойової активності всередині України.
"І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі", — додав Каволі.
Нагадаємо, Норвегія готується передати Україні 22 літаки F-16 у межах коаліції винищувачів. Проте частина цих винищувачів є несправними і для польотів підлягають лише 12 літаків.
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