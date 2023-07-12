Сырский показал, как ВСУ в Луганской области эффектно уничтожили российский дрон
На Сватовском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко. Они, в частности, уничтожают беспилотников российских окупантов.
Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.
Война в Луганской области
Российская армия продолжает наступать на Сватовском направлении на территории Луганской области.
На этом участке фронта воюют, в частности, подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко.
Успешная работа ВСУ
Украинские защитники успешно противодействуют российским оккупантам.
Так, недавно военнослужащие 92-й ОМБр уничтожили российский беспилотник.
Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы военнослужащих бригады имени Ивана Сирко.
Напомним, что российские войска продолжают наступление на линии Сватово-Кременная и недавно завоевали территорию к западу от Кременной.