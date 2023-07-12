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Сырский показал, как ВСУ в Луганской области эффектно уничтожили российский дрон

12 июля 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сырский показал, как ВСУ в Луганской области эффектно уничтожили российский дрон
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Сватовском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко. Они, в частности, уничтожают беспилотников российских окупантов.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Война в Луганской области

Российская армия продолжает наступать на Сватовском направлении на территории Луганской области.

На этом участке фронта воюют, в частности, подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко.

Успешная работа ВСУ

Украинские защитники успешно противодействуют российским оккупантам.

Так, недавно военнослужащие 92-й ОМБр уничтожили российский беспилотник.

Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы военнослужащих бригады имени Ивана Сирко.

Напомним, что российские войска продолжают наступление на линии Сватово-Кременная и недавно завоевали территорию к западу от Кременной.

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