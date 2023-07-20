У Нацгвардії показали, як бригада "Кара-Даг" знищує мінні поля
На півдні бійці бригади Національної Гвардії "Кара-Даг", діючи разом з іншими військовими частинами Сил оборони, активно наступають на противника. Операції з усунення російських військ активізувалися біля Запоріжжя.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Знищення мінного поля
Основна перешкода на заваді українських бійців — це мінні поля, які противник заклав на місцевості. Попри це, бійці Національної Гвардії демонструють професіоналізм, успішно долаючи ці перешкоди.
У цьому відео зафіксовано процес створення коридорів через мінні поля перед початком атаки.
"Минулого тижня на окремих ділянках наші хлопці просунулися на 1700 метрів. Є успіхи та просування і протягом останніх днів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Сватівському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка. Вони, зокрема, знищують безпілотники російських окупантів. Генерал-полковник Сирський опублікував відео роботи військовослужбовців бригади імені Івана Сірка.