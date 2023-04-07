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В Нацгвардии рассказали, как россияне ведут наступление в районе Бахмута

7 апреля 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На Бахмутском направлении держат оборону не только ВСУ, но и подразделения Нацгвардии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска постоянно ведут наступление в районе Бахмута. Командование русской армии умеет планировать, но рядовые военнослужащие России слабо подготовлены и деморализованы.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал пехотный офицер бригады Нацгвардии "Рубеж" "Метис".

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Сейчас на Бахмутском направлении идет кровавая война.

И Украина, и россия настроены серьезно. Мы хотим защитить свои территории, а россияне захватить их.

"Бойцы показали, что мы можем не только защищать Бахмут, но и наступать, штурмовать. И делать это успешно", — подчеркнул офицер-нацгвардиец.

Умный, но не подготовленный враг

По словам "Метиса", российское командование умеет планировать и думать, поэтому нельзя сказать, что враг – неразумный.

Но при этом россияне частично неподготовлены и деморализованы.

"Пока враг своими навалами постоянно штурмует. Представьте, что бегут 10 солдат, их "кладут", а через 10 минут снова — 10 солдат", — рассказал офицер Национальной гвардии.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские Силы обороны отбили более 20 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе трех городов — Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Фото: Facebook-страница бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж"

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