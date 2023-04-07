В Нацгвардии рассказали, как россияне ведут наступление в районе Бахмута
Российские оккупационные войска постоянно ведут наступление в районе Бахмута. Командование русской армии умеет планировать, но рядовые военнослужащие России слабо подготовлены и деморализованы.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал пехотный офицер бригады Нацгвардии "Рубеж" "Метис".
Война под Бахмутом
Сейчас на Бахмутском направлении идет кровавая война.
И Украина, и россия настроены серьезно. Мы хотим защитить свои территории, а россияне захватить их.
"Бойцы показали, что мы можем не только защищать Бахмут, но и наступать, штурмовать. И делать это успешно", — подчеркнул офицер-нацгвардиец.
Умный, но не подготовленный враг
По словам "Метиса", российское командование умеет планировать и думать, поэтому нельзя сказать, что враг – неразумный.
Но при этом россияне частично неподготовлены и деморализованы.
"Пока враг своими навалами постоянно штурмует. Представьте, что бегут 10 солдат, их "кладут", а через 10 минут снова — 10 солдат", — рассказал офицер Национальной гвардии.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские Силы обороны отбили более 20 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе трех городов — Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Фото: Facebook-страница бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж"