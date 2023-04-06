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ЗСУ відбили понад 20 атак ворога: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту

6 квітня 2023 19:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ворог продовжує спроби повністю взяти під контроль Бахмут
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом доби українські Сили оборони відбили понад 20 атак ворога. Найзапекліші бої наразі тривають у районі трьох міст — Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Ворожі атаки

У Генштабі повідомили, що протягом доби противник завдав чотири ракетні та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. 

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", — наголошують у військовому відомстві. 

Найгарячіші напрямки фронту

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

"Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", — йдеться у повідомленні. 

  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного. 
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. 
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.  Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. 

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що усі рішення щодо оборони Бахмута ухвалюються після моніторингу, аналізу ситуації, прогнозів дії окупантів та оцінки можливостей українських сил. 

Також раніше ССО показали роботу бійців у Бахмуті.

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