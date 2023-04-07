У Нацгвардії розповіли, як росіяни ведуть наступ в районі Бахмута

На Бахмутському напрямку тримають оборону не тільки ЗСУ, а і підрозділи Нацгвардії

Російські окупаційні війська постійно ведуть наступ в районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів піхотний офіцер бригади Нацгвардії "Рубіж" "Метіс".

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Зараз на Бахмутському напрямку триває кривава війна.

І Україна, і росія налаштовані серйозно. Ми хочемо захистити свої території, а росіяни — загарбати їх.

"Бійці показали, що ми можемо не лише обороняти Бахмут, а й наступати, штурмувати. І робити це успішно", — наголосив офіцер-нацгвардієць.

Розумний, але не підготовлений ворог

За словами "Метіса", російське командування уміє планувати і думати, тож не можна сказати, що ворог – нерозумний.

Але при цьому росіяни частково непідготовлені і деморалізовані.

"Наразі ворог своїми навалами постійно штурмує. Уявіть, що біжать 10 солдатів, їх "кладуть", а через 10 хвилин знову — 10 солдатів", — розповів офіцер Національної гвардії.

Нагадаємо, що протягом минулої доби українські Сили оборони відбили понад 20 атак ворога. Найзапекліші бої наразі тривають у районі трьох міст — Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Фото: Facebook-сторінка бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж"