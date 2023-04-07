У Нацгвардії розповіли, як росіяни ведуть наступ в районі Бахмута
Російські окупаційні війська постійно ведуть наступ в районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.
Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів піхотний офіцер бригади Нацгвардії "Рубіж" "Метіс".
Війна під Бахмутом
Зараз на Бахмутському напрямку триває кривава війна.
І Україна, і росія налаштовані серйозно. Ми хочемо захистити свої території, а росіяни — загарбати їх.
"Бійці показали, що ми можемо не лише обороняти Бахмут, а й наступати, штурмувати. І робити це успішно", — наголосив офіцер-нацгвардієць.
Розумний, але не підготовлений ворог
За словами "Метіса", російське командування уміє планувати і думати, тож не можна сказати, що ворог – нерозумний.
Але при цьому росіяни частково непідготовлені і деморалізовані.
"Наразі ворог своїми навалами постійно штурмує. Уявіть, що біжать 10 солдатів, їх "кладуть", а через 10 хвилин знову — 10 солдатів", — розповів офіцер Національної гвардії.
Нагадаємо, що протягом минулої доби українські Сили оборони відбили понад 20 атак ворога. Найзапекліші бої наразі тривають у районі трьох міст — Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.
Фото: Facebook-сторінка бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж"