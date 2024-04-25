В Германии разоблачили Россию на производстве большего количества оружия, чем нужно для войны

Российский "Бук-М". Фото: росСМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия производит вооружение и боеприпасы в количествах, превышающих потребности для ведения войны в Украине. Он отметил, что значительная часть оружия отправляется на склады.

Об этом сообщило издание n-tv в четверг, 25 апреля.

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Писториус указал на то, что из-за роста расходов на военное вооружение и реорганизацию военной экономики России, значительная часть произведенного уже не отправляется на фронт, а попадает на склады.

Министр обороны ФРГ выразил опасение о возможных дальнейших военных планах президента России Владимира Путина.

"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", — добавил Писториус.

Напомним, ранее немецкий генерал рассказал, когда Россия будет готова к нападению на страны НАТО.

А канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, при каких обстоятельствах Путин может прекратить войну против Украины.