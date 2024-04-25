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У Німеччині викрили Росію на виробництві більшої кількості зброї, ніж потрібно для війни

25 квітня 2024 09:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Німеччині викрили Росію на виробництві більшої кількості зброї, ніж потрібно для війни
Російський "Бук-М". Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Росія наразі виробляє озброєння та боєприпаси у кількостях, які перевищують потреби для ведення війни в Україні. Він зазначив, що значна частина зброї відправляється на склади.

Про це повідомило видання n-tv у четвер, 25 квітня.

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Пісторіус вказав на те, що через зростання витрат на військове озброєння та реорганізацію військової економіки Росії, значна частина виробленого вже не відправляється на фронт, а потрапляє на склади.

Міністр оборони ФРН висловив побоювання щодо можливих подальших військових планів президента Росії Володимира Путіна.

"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, раніше німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, за яких обставин Путін може припинити війну проти України.

росія
Німеччина
війна
зброя
Борис Пісторіус

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