У Німеччині викрили Росію на виробництві більшої кількості зброї, ніж потрібно для війни
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Росія наразі виробляє озброєння та боєприпаси у кількостях, які перевищують потреби для ведення війни в Україні. Він зазначив, що значна частина зброї відправляється на склади.
Про це повідомило видання n-tv у четвер, 25 квітня.
Росія масовано озброюється
Пісторіус вказав на те, що через зростання витрат на військове озброєння та реорганізацію військової економіки Росії, значна частина виробленого вже не відправляється на фронт, а потрапляє на склади.
Міністр оборони ФРН висловив побоювання щодо можливих подальших військових планів президента Росії Володимира Путіна.
"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", — додав Пісторіус.
Нагадаємо, раніше німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО.
А канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, за яких обставин Путін може припинити війну проти України.
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