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В ряде областей объявлена тревога: есть угроза дроновых ударов

9 июня 2023 23:37
обновлено: 23:37
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Воздушная тревога в Украине 9 июня — что известно
Работа ПВО во время вражеской атаки. Фото: Командование воздушных сил ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером 9 июня, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза атаки ударными дронами Shahed.

Новини.LIVE собрали всю информацию.

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Воздушная тревога в Украине 9 июня

Вечером 9 июня в ряде регионов Украины началась воздушная тревога. Есть угроза застывания ударных дронов Shahed.

Сирены "завыли":

  • в Харьковской,
  • Донецкой,
  • Одесской,
  • Запорожский,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Черниговской.
повітряна тривога
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:35. Фото: скриншот

Мониторинговые группы предупреждают, что возможна угроза "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье и Днепропетровщине.

скриншот

В Николаевской области уже слышны неизвестные звуки в небе.

Напомним, 9 июня российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Захватчики атаковали прибрежные территории.

Кроме того, 8 июня, враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. В частности, под обстрелы попал город Умань Черкасской области. В ОВА опубликовали новые детали вчерашних "прилетов" по городу.

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