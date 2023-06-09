Воздушная тревога в Украине 9 июня — что известно

Работа ПВО во время вражеской атаки. Фото: Командование воздушных сил ВСУ

Вечером 9 июня, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза атаки ударными дронами Shahed.

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Воздушная тревога в Украине 9 июня

Вечером 9 июня в ряде регионов Украины началась воздушная тревога. Есть угроза застывания ударных дронов Shahed.

Сирены "завыли":

в Харьковской,

Донецкой,

Одесской,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской,

Черниговской.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:35. Фото: скриншот

Мониторинговые группы предупреждают, что возможна угроза "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье и Днепропетровщине.

В Николаевской области уже слышны неизвестные звуки в небе.

Напомним, 9 июня российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Захватчики атаковали прибрежные территории.

Кроме того, 8 июня, враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. В частности, под обстрелы попал город Умань Черкасской области. В ОВА опубликовали новые детали вчерашних "прилетов" по городу.