Воздушная тревога в Украине 9 июня — что известно

В ряде областей объявлена тревога: есть угроза дроновых ударов
Вечером 9 июня, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза атаки ударными дронами Shahed.
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Воздушная тревога в Украине 9 июня
Вечером 9 июня в ряде регионов Украины началась воздушная тревога. Есть угроза застывания ударных дронов Shahed.
Сирены "завыли":
- в Харьковской,
- Донецкой,
- Одесской,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Черниговской.
Мониторинговые группы предупреждают, что возможна угроза "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье и Днепропетровщине.
В Николаевской области уже слышны неизвестные звуки в небе.
Напомним, 9 июня российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Захватчики атаковали прибрежные территории.
Кроме того, 8 июня, враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. В частности, под обстрелы попал город Умань Черкасской области. В ОВА опубликовали новые детали вчерашних "прилетов" по городу.