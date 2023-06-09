У мережі зʼявилося шокуюче відео влучання російської ракети у супермаркет в Умані

Обстріл російськими військами Умані. Фото: ДСНС України

Російські терористичні війська продовжують обстрілювати територію України. Відтак учора, 8 червня, ворог завдав два потужних ракетних удари по місту Умань Черкаської області. Кадри одного з ударів зʼявились у мережі.

Про це повідомляє мер Умані Ірина Плетньова.

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Відео влучання ворожої ракети

Ворожа ракета влучила біля будівлі продуктового магазину "АТБ". У торговій залі перебували жінки та діти, на кадрах видно, що конструкції обвалились людям на голову.

У той же час росіяни розповідають, що знищили склад боєприпасів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в четвер, 8 червня, у Черкаській області ворог завдав два ракетних удари по Умані. Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей. Голова Черкаської овальної Ігор Табурець повідомив, що були два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

Додамо, українська протиповітряна оборона відбила чергову нічну атаку російських окупантів по території країни. Було збито чотири крилаті ракети і десять ударних безпілотників.

Українська протиповітряна оборона знищила чотири крилаті ракети Х-101/Х-55.

Також було збито десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та "Ланцет".

Крім того, українські захисники виявили та збили чотири оперативно-тактичні дрони ворога — типу "Орлан-10" і Supercam.