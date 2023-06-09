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У низці областей оголошено тривогу: є загроза дронових ударів

9 червня 2023 23:37
оновлено: 23:37
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Повітряна тривога в Україні 9 червня — що відомо
Робота ППО під час ворожої атаки. Фото: Командування повітряних сил ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ввечері 9 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Є загроза атаки ударними дронами Shahed.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію.

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Увечері 9 червня у низці регіонів України почалась повітряна тривога. Є загроза застування ударних дронів Shahed.

Сирени "завили":

  • у Харківській,
  • Донецькій,
  • Одеській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській.
скріншот
Мапа повітряних тривог станом на 23:35. Фото: скрнішот

Моніторингові групи попереджують, що можлива загроза "шахедів" на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

скріншот

У Миколаївській області вже чути невідомі звуки у небі.

Нагадаємо, 9 червня російські окупанти знову обстріляли Херсон. Загарбники атакували прибережні території. 

Окрім того,  8 червня, ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Зокрема, під обстріли потрапило місто Умань Черкаської області. В ОВА опублікували нові деталі вчорашніх "прильотів" по місту.

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