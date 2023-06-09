Повітряна тривога в Україні 9 червня — що відомо

У низці областей оголошено тривогу: є загроза дронових ударів
Ввечері 9 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Є загроза атаки ударними дронами Shahed.
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Повітряна тривога в Україні
Увечері 9 червня у низці регіонів України почалась повітряна тривога. Є загроза застування ударних дронів Shahed.
Сирени "завили":
- у Харківській,
- Донецькій,
- Одеській,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській.
Моніторингові групи попереджують, що можлива загроза "шахедів" на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
У Миколаївській області вже чути невідомі звуки у небі.
Нагадаємо, 9 червня російські окупанти знову обстріляли Херсон. Загарбники атакували прибережні території.
Окрім того, 8 червня, ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Зокрема, під обстріли потрапило місто Умань Черкаської області. В ОВА опублікували нові деталі вчорашніх "прильотів" по місту.