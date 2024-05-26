Взрывы в Украине сейчас в воскресенье, 26 мая, громко на Киевщине и Хмельницкой области

В ряде регионов раздались взрывы — СМИ
Взрывы прогремели в нескольких областях Украины в воскресенье, 26 мая. В это время по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Об угрозе вражеской атаки сообщили в 10:25.
О громких звуках информируют мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Украине 26 мая — что известно
По данным местных пабликов, взрывы прогремели на Киевщине. Предварительно сработала система ПВО.
Кроме того, громко было на Хмельнитчине. Там сообщают о взрыве в Староконстантинове.
Также пишут, что враг атаковал Житомирщину и Конотоп Сумской области.
Воздушная тревога 26 мая – какие области в опасности
Украинские военные предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).
Также Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА.
Вместе с тем воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть вражеских целей.
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