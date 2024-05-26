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В ряде регионов раздались взрывы — СМИ

26 мая 2024 10:39
обновлено: 10:48
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Украине сейчас в воскресенье, 26 мая, громко на Киевщине и Хмельницкой области
Взрыв. Иллюстративное фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы прогремели в нескольких областях Украины в воскресенье, 26 мая. В это время по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Об угрозе вражеской атаки сообщили в 10:25.

О громких звуках информируют мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Украине 26 мая
Взрывы в Украине 26 мая. Фото: скриншот

Взрывы в Украине 26 мая — что известно

По данным местных пабликов, взрывы прогремели на Киевщине. Предварительно сработала система ПВО.

Кроме того, громко было на Хмельнитчине. Там сообщают о взрыве в Староконстантинове.

Также пишут, что враг атаковал Житомирщину и Конотоп Сумской области.

Воздушная тревога 26 мая – какие области в опасности

Украинские военные предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Также Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Воздушная тревога 26 мая. Фото: скриншот

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА.

Вместе с тем воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть вражеских целей.

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Киевская область
Хмельницкая область
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