Вибухи в Україні зараз у неділю, 26 травня, гучно на Київщині та Хмельниччині

У низці регіонів пролунали вибухи — ЗМІ
Вибухи пролунали у кількох областях України у неділю, 26 травня. У цей час по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Про загрозу ворожої атаки повідомили о 10:25.
Про гучні звуки інформують моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Україні 26 травня — що відомо
За даними місцевих пабліків, вибухи пролунали на Київщині. Попередньо, спрацювала система ППО.
Крім того, гучно було на Хмельниччині. Там повідомляють про вибух у Старокостянтинові.
Також пишуть, що ворог атакував Житомирщину та Конотоп на Сумщині.
Повітряна тривога 26 травня — які області в небезпеці
Українські військові попереджають про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
Також Повітряні Сили ЗС повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.
Разом з тим, воїни Збройних сил України знищили більшу частину ворожих цілей.
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