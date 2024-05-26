Вибухи в Україні зараз у неділю, 26 травня, гучно на Київщині та Хмельниччині

Вибух. Ілюстративне фото: pixabay

Вибухи пролунали у кількох областях України у неділю, 26 травня. У цей час по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Про загрозу ворожої атаки повідомили о 10:25.

Про гучні звуки інформують моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Україні 26 травня. Фото: скриншот

Вибухи в Україні 26 травня — що відомо

За даними місцевих пабліків, вибухи пролунали на Київщині. Попередньо, спрацювала система ППО.

Крім того, гучно було на Хмельниччині. Там повідомляють про вибух у Старокостянтинові.

Також пишуть, що ворог атакував Житомирщину та Конотоп на Сумщині.

Повітряна тривога 26 травня — які області в небезпеці

Українські військові попереджають про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Також Повітряні Сили ЗС повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Повітряна тривога 26 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

Разом з тим, воїни Збройних сил України знищили більшу частину ворожих цілей.