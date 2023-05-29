В ОК "Юг" рассказали, сколько ракетоносителей россияне вывели в Черное море

Ракеты типа “Калибр”. Фото: росСМИ

Используя тактику перемещения своих ракетоносителей в акватории Черного моря, противник продолжает держать свои "Калибры" в готовности к запуску. Когда солнце склонялось к горизонту, еще одна подводная лодка с ракетами на борту была отправлена на дежурство, в то время как другой надводный корабль успешно добрался до своей базы.

Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг".

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Так, к двадцати первому часу, по текущим сведениям, в море остается три ракетоносителя: один на поверхности воды и два скрытых под водой. Их суммарный потенциал атаки составляет 16 ракет.

Степень угрозы, связанной с возможностью ракетного нападения, остается крайне высокой. Настоятельно рекомендуем оставаться настороже и демонстрировать ответственность. Не пренебрегайте вашей личной безопасностью и избегайте способствования действиям противника, особенно через распространение информации в социальных сетях, которая может вызвать панику или дезинформацию.

Напомним, что сегодняшний российский удар по Киеву был, предположительно, осуществлен ракетами класса "Искандер". Ракеты, направленные на украинскую столицу, летели по баллистической траектории.