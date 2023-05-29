В ОК "Юг" рассказали, сколько ракетоносителей россияне вывели в Черное море
Используя тактику перемещения своих ракетоносителей в акватории Черного моря, противник продолжает держать свои "Калибры" в готовности к запуску. Когда солнце склонялось к горизонту, еще одна подводная лодка с ракетами на борту была отправлена на дежурство, в то время как другой надводный корабль успешно добрался до своей базы.
Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг".
Ракеты типа "Калибр"
Так, к двадцати первому часу, по текущим сведениям, в море остается три ракетоносителя: один на поверхности воды и два скрытых под водой. Их суммарный потенциал атаки составляет 16 ракет.
Степень угрозы, связанной с возможностью ракетного нападения, остается крайне высокой. Настоятельно рекомендуем оставаться настороже и демонстрировать ответственность. Не пренебрегайте вашей личной безопасностью и избегайте способствования действиям противника, особенно через распространение информации в социальных сетях, которая может вызвать панику или дезинформацию.
Напомним, что сегодняшний российский удар по Киеву был, предположительно, осуществлен ракетами класса "Искандер". Ракеты, направленные на украинскую столицу, летели по баллистической траектории.