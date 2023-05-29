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У ОК "Південь" розповіли, скільки ракетоносіїв росіяни вивели у Чорне море

29 травня 2023 22:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ОК "Південь" розповіли, скільки ракетоносіїв росіяни вивели у Чорне море
Ракети типу "Калібр". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Використовуючи тактику переміщення своїх ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, противник продовжує тримати свої "Калібри" у готовності до запуску. Коли сонце схилялося до горизонту, ще один підводний човен з ракетами на борту був відправлений на чергування, тоді як інший надводний корабель успішно дістався своєї бази.

Про це повідомляє Оперативне Командування "Південь".

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Ракети типу "Калібр"

Так, до двадцяти першої години, за поточними даними, в морі залишається три ракетоносії: один на поверхні води й два приховані під водою. Їхній сумарний потенціал атаки становить 16 ракет.

Ступінь загрози, пов'язаної з можливістю ракетного нападу, залишається дуже високим. Рекомендуємо залишатися насторожі й демонструвати відповідальність. Не нехтуйте вашою особистою безпекою та уникайте сприяння діям супротивника, особливо через поширення інформації в соціальних мережах, яка може спричинити паніку чи дезінформацію.

Нагадаємо, що сьогоднішній російський удар по Києву був, ймовірно, здійснений ракетами класу "Іскандер". Ракети, спрямовані на українську столицю, летіли балістичною траєкторією.

 

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