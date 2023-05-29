У ОК "Південь" розповіли, скільки ракетоносіїв росіяни вивели у Чорне море
Використовуючи тактику переміщення своїх ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, противник продовжує тримати свої "Калібри" у готовності до запуску. Коли сонце схилялося до горизонту, ще один підводний човен з ракетами на борту був відправлений на чергування, тоді як інший надводний корабель успішно дістався своєї бази.
Про це повідомляє Оперативне Командування "Південь".
Ракети типу "Калібр"
Так, до двадцяти першої години, за поточними даними, в морі залишається три ракетоносії: один на поверхні води й два приховані під водою. Їхній сумарний потенціал атаки становить 16 ракет.
Ступінь загрози, пов'язаної з можливістю ракетного нападу, залишається дуже високим. Рекомендуємо залишатися насторожі й демонструвати відповідальність. Не нехтуйте вашою особистою безпекою та уникайте сприяння діям супротивника, особливо через поширення інформації в соціальних мережах, яка може спричинити паніку чи дезінформацію.
Нагадаємо, що сьогоднішній російський удар по Києву був, ймовірно, здійснений ракетами класу "Іскандер". Ракети, спрямовані на українську столицю, летіли балістичною траєкторією.