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У оккупантов стремительно снижается морально-психическое состояние

6 мая 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
У оккупантов стремительно снижается морально-психическое состояние
Российский оккупант в подавленном состоянии. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Все чаще стала появляться информация о том, что у оккупантов стремительно снижается морально-психическое состояние. В одном из подразделений Нижегородской области командиры в открытую называют своих солдат "пушечным мясом".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Морально-психическое состояние оккупантов

"В одном из подразделений российских оккупационных войск, расположенном в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом", — говорится в сообщении.

Также солдаты жалуются на плохое медицинское обслуживание и обеспечение средствами индивидуальной защиты и экипировки.

Около 50% личного состава не могут оформить платежные карточки. Они опасаются, что в случаи их гибели, их семьям ничего не достанется.

Напомним, что 5 мая ГУР обнародовало новый перехваченный разговор оккупанта и его супруги. Женщина мобилизованного военнослужащего одного из подразделений РОВ жалуется на неудовлетворительное отношение руководства к подчиненным, которых отправляют "на убой".

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