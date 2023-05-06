Російський окупант у пригніченому стані. Фото: росЗМІ

Все частіше почала з'являтися інформація про те, що в окупантів стрімко знижується морально-психічний стан. В одному з підрозділів Нижньогородської області командири відкрито називають своїх солдатів "гарматним м'ясом".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Морально-психічний стан окупантів

"У одному з підрозділів російських окупаційних військ, що перебуває у селищі Муліно Нижньогородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м’ясом", — йдеться у повідомленні.

Також солдати скаржаться на погане медичне обслуговування та забезпечення засобами індивідуального захисту та екіпірування.

Близько 50% особового складу що неспроможні оформити платіжні картки. Вони побоюються, що у випадку їхньої загибелі, їхнім сім'ям нічого не дістанеться.

Нагадаємо, що 5 травня ГУР оприлюднило нову перехоплену розмову окупанта та його дружини. Жінка мобілізованого військовослужбовця одного з підрозділів РВВ скаржиться на незадовільне ставлення керівництва до підлеглих, яких відправляють "на забій".