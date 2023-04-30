В оккупированном Бердянске прогремели взрывы

В Бердянске прогремели два взрыва

В городе Бердянск Запорожской области, который находится под оккупацией, вечером 30 апреля прогремели взрывы.

Об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов.

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По словам Рогова, было слышно два мощных взрыва.

"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города было слышно два взрыва. Подробности позже", — написал он.

О взрывах в Бердянске сообщил и мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба", — написал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские оккупационные войска вывезли ПВО с аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области.