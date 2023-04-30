В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
В городе Бердянск Запорожской области, который находится под оккупацией, вечером 30 апреля прогремели взрывы.
Об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов.
Что известно
По словам Рогова, было слышно два мощных взрыва.
"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города было слышно два взрыва. Подробности позже", — написал он.
О взрывах в Бердянске сообщил и мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба", — написал он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские оккупационные войска вывезли ПВО с аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области.