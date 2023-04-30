Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У окупованому Бердянську прогриміли вибухи arrow

У окупованому Бердянську прогриміли вибухи

30 квітня 2023 22:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У окупованому Бердянську прогриміли вибухи
У Бердянську прозвучали два вибухи
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В місті Бердянськ Запорізької області, яке зараз перебуває під окупацією, увечері 30 квітня прогриміли вибухи. 

Про це повідомив колаборант Володимир Рогов

Читайте також:

Що відомо

За словами Рогова, було чути два потужні вибухи. 

"У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи. Подробиці пізніше", — написав він. 

Про вибухи у Бердянську повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров

"У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу", — написав він. 

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські окупаційні війська вивезли ППО з аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB