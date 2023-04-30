У окупованому Бердянську прогриміли вибухи
В місті Бердянськ Запорізької області, яке зараз перебуває під окупацією, увечері 30 квітня прогриміли вибухи.
Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.
Що відомо
За словами Рогова, було чути два потужні вибухи.
"У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи. Подробиці пізніше", — написав він.
Про вибухи у Бердянську повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу", — написав він.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські окупаційні війська вивезли ППО з аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області.