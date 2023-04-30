У окупованому Бердянську прогриміли вибухи

У Бердянську прозвучали два вибухи

В місті Бердянськ Запорізької області, яке зараз перебуває під окупацією, увечері 30 квітня прогриміли вибухи.

Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.

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За словами Рогова, було чути два потужні вибухи.

"У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи. Подробиці пізніше", — написав він.

Про вибухи у Бердянську повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу", — написав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські окупаційні війська вивезли ППО з аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області.