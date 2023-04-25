В Пентагоне объяснили, передадут ли ВСУ танки Abrams, на которых обучаются украинские военные

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины получат не те танки Abrams, на которых украинские военные проходят учения в Германии, а полноценные боевые машины. Которые к тому же будут оснащены в соответствии со спецификой российско-украинской войны.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Читайте также:

Танки для тренировок

Райдер объяснил, что американские танки Abrams, на которых сейчас в Германии проходят обучение украинские военнослужащие, не будут направляться в Украину.

Вооруженные силы Украины получат другие обновленные образцы этой танковой техники.

Специфика войны

По словам спикера Пентагона, учебные танки выделяются не из запасов американской армии, а из других мест.

Это позволит ускорить поставки вооруженным силам Украины боевых машин.

Эти танки, отметил Патрик Райдер, будут оборудованы с полным учетом специфики боевых действий на фронтах российско-украинской войны.

Напомним, в январе 2023 г. Соединенные Штаты Америки приняли решение о передаче украинской армии танков Abrams.

Вооруженные силы Украины получат 31 американский Abrams, необходимый для формирования полноценного танкового батальона.