Російські блогери показали кадри, як військові ЗСУ пересуваються на Херсонщині: що відомо

Військові Збройних Сил України. Фото: ЗСУ

Днями російські блогери показали кадри, на яких видно, що українські військові зайняли позиції на Лівому березі Херсонщини. Не відомо лиш, у якому масштабі та з якими намірами.

Про це повідомляє ISW.

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Геолокаційні кадри та текстові звіти опублікував російський військовий блог. Там сказано, що сили ЗСУ зайняли позиції на березі Дніпра на північ від міста Олешки і просунулися на північ населеного пункту, що на трасі Е97.

Як кажуть в інституті вивчення війни, такі дані можливо свідчать про те, що російські війська можуть не контролювати острови в річках Кінка та Чайка. Нагадаємо, вони знаходяться менш, ніж за пів кілометра на північ від геолокованих українських позицій біля Антонівського мосту.

Де зараз розташовуються ЗСУ на Херсонщині

У російських мілблогах пишуть, що ЗСУ утримують позиції на східному березі Херсонської області протягом тижнів. Там українські військові встановили стабільні лінії оборони і регулярно здійсьнюють бойові вистріли — це може вказувати на відсутність контролю над цим районом з боку Росії.

Ще один російський військовий блог писав, що станом на 22 квітня російські війська не контролюють деякі острови в дельті річки Дніпро на південний захід від міста Херсона, що свідчить про можливе українське просування на цих островах.

У ISW припускають, що військові РФ мають на меті підтримувати оборону таких міст як Олешки та Нова Каховка. А острови в дельті Дніпра залишаються без екіпажу.

Нагадаємо, раніше ми писали про заяву речника Командування повітряних сил Ігната про те, що ЗРК Patriot триматимуть подалі російські літаки від українського кордону. Система допоможе там, де зараз противник застосовує авіабомби з літаків СУ-35.