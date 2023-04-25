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У Пентагоні пояснили, чи передадуть ЗСУ танки Abrams, на яких навчаються українські військові

25 квітня 2023 12:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Пентагоні пояснили, чи передадуть ЗСУ танки Abrams, на яких навчаються українські військові
Прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер. Фото: Генштаб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Збройні сили України отримають не ті танки Abrams, на яких українські військові проходять навчання у Німеччині, а повноцінні бойові машини. Які до того ж будуть оснащені відповідно до специфіки російсько-української війни.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагона генерал Патрік Райдер.

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Райдер пояснив, що американські танки Abrams, на яких зараз у Німеччині проходять навчання українські військовослужбовці, не будуть направлятися до України.

Збройні сили України отримають інші, оновлені зразки цієї танкової техніки.

Специфіка війни

За словами речника Пентагону, навчальні танки виділяються не із запасів американської армії, а з інших місць.

Це дозволить пришвидшити постачання Збройним силам України бойових машин.

Ці танки, зазначив Патрік Райдер, будуть обладнані із повним урахуванням специфіки бойових  дій на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо, у січні 2023 року Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про передачу українській армії танків Abrams.

Збройні сили України отримають 31 американський Abrams, необхідний для формування повноцінного танкового батальйону.

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