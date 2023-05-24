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В Пентагоне сообщили, когда ВСУ смогут начать обучение на танках Abrams

24 мая 2023 10:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Пентагоне сообщили, когда ВСУ смогут начать обучение на танках Abrams
Американский танк М1 Abrams. Фото: США Army/Patrick Albright
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вооруженные силы США рассказали, когда и где именно будут проводить учения украинских военных для работы на танках Abrams. Отмечается, что обучение может начаться "в течение следующей недели или около того".

Об этом вчера, 23 мая, сообщил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, пишет "Голос Америки".

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Издание пишет, что украинцы будут тренироваться на 31 танке Abrams, прибывшем в Германию в начале этого месяца. Также сообщается, что еще одна партия бронетехники в количестве 31 танка M1A1 Abrams проходит ремонт в Соединенных Штатах и будет доставлена в Украину в конце лета-начале осени.

Обучение будет длиться около 10 недель и в основном будет сосредотачиваться на том, как управлять танками, как маневрировать ими в общевойсковом бою и обслуживать эту технику.

"Прочная броня и газотурбинный двигатель "Абрамса" мощностью 1500 лошадиных сил делают его намного более совершенным, чем танки советских времен, которые Украина использовала с начала войны", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Германию Соединенные Штаты Америки доставили 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных Вооруженных Сил Украины. В Пентагоне при этом заверили, что эти танки на фронт не поедут.

Добавим, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже начинает Дания. Как предполагается, отечественные пилоты смогут овладеть истребителем через несколько месяцев. Во время визита в Данию Руслан Стефанчук провел переговоры по военной и финансовой поддержке Украины. И самое важное, что он там услышал, что Дания уже начинает готовить украинских пилотов использовать F-16.

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