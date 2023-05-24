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У Пентагоні повідомили, коли ЗСУ зможуть розпочати навчання на танках Abrams

24 травня 2023 10:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Пентагоні повідомили, коли ЗСУ зможуть розпочати навчання на танках Abrams
Американський танк М1 Abrams. Фото: U.S. Army/Patrick Albright
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Збройні сили США розповіли, коли та де саме будуть проводити навчання українських військових для роботи на танках Abrams. Зазначається, що навчання може розпочатися "протягом наступного тижня або близько того".

Про це учора, 23 травня, повідомив офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, пише "Голос Америки".

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Видання пише, що українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця. Також повідомляється, що ще одна партія бронетехніки у кількості 31 танка M1A1 Abrams проходить ремонт у Сполучених Штатах та буде доставлена до України наприкінці літа — початку осені.

Навчання триватиме близько 10 тижнів і основному зосереджуватиметься на тому, як керувати танками, як маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати цю техніку.

"Міцна броня та газотурбінний двигун "Абрамса" потужністю 1500 кінських сил роблять його набагато досконалішим, ніж танки радянської доби, які Україна використовувала з початку війни", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Німеччини Сполучені Штати Америки доправили 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових Збройних Сил України. У Пентагоні тпри цьому запевнили, що ці танки на фронт не поїдуть.

Додамо, навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 вже розпочинає Данія. Як передбачається, вітчизняні пілоти зможуть опанувати винищувач за кілька місяців. Під час візиту до Данії Руслан Стефанчук провів перемовини щодо військової та фінансової підтримки України. І найважливіше, що він там почув було те, що Данія вже починає готувати українських пілотів використовувати F-16.

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